África do Sul, ao encontro do grande tubarão branco

Todos associamos a África do Sul aos magníficos parques povoados por leões, elefantes e rinocerontes, mas sabia que ao largo da costa deste país se encontra uma das maiores comunidades de tubarões do mundo? Sejam mergulhadores experientes ou simples nadadores, os turistas vêm de todo o mundo para terem a experiência de observar estes tubarões no seu meio natural. Em Gansbaai, na direção do Cabo, o "shark cage diving" (mergulho em gaiola) permite mergulhar dentro de uma gaiola e observar os grandes tubarões brancos. Se é praticante de mergulho, ao largo de Durban, pode nadar por entre os numerosos tubarões que povoam o incrível recife de Aliwal Shoal. Mas se prefere dedicar o seu tempo à descoberta da fauna submarina, aqui na África do Sul encontra muitos locais de mergulho mundialmente reconhecidos.

Em Gansbaai a adrenalina não para de subir

Já alguma vez sonhou aproximar-se de um grande tubarão branco no seu meio natural?

Graças ao "shark cage diving", pode viver essa experiência extraordinária, equipado com material de mergulho.

Gansbaai, a 2h30m do Cabo, é um dos raros locais no mundo onde pode experimentar o mergulho em gaiola para observar os tubarões de perto. Ao largo dessa pequena aldeia piscatória, a famosa "avenida dos tubarões" acolhe uma das populações mais importantes de Carcharodon. Atraídos pela sua presa favorita – os milhares de leões-marinhos da ilha Dyer – estes impressionantes mamíferos de 4 a 5 metros de comprimento habitam estas paragens durante todo o ano, em particular durante a época alta, de junho a setembro. O plano da excursão? Embarcamos num barco em Gansbaai com destino à "avenida dos tubarões". Uma vez localizados os animais, desceremos em pequenos grupos numa gaiola que mergulha na água. Atraídos por um isco, os tubarões vão aproximar-se da gaiola: adrenalina garantida! De regresso a bordo, podemos continuar a observar os tubarões à superfície. No caminho iremos cruzar-nos com incríveis colónias de leões-marinhos da ilha Dyer ou mesmo com o mais impressionante de todos os mamíferos marinhos: a baleia!

Aliwal Shoal, um mergulho de cortar a respiração

Se é praticante de mergulho, não perca o local mítico do recife de Aliwal Shoal. Nessas águas situadas ao sul de Durban, pode viver a experiência inédita de se cruzar com praticamente todas as espécies de tubarões. Tubarões-martelo, tubarões-tigre, tubarões-de-pontas-pretas e de pontas-brancas: o recife é famoso no mundo inteiro pela diversidade de espécies de tubarões. Se tiver sorte, pode mesmo encontrar os emblemáticos tubarões-touro com os seus grandes dentes afiados ou mesmo dar de caras com um impressionante tubarão-baleia, que pode chegar aos 10 metros. Seja o que for que venha a encontrar, não ficará dececionado: para além da beleza dos corais e das paisagens submarinas – grutas, arcos, ravinas, pináculos – esta reserva protegida abriga uma variedade incrível de espécies marinhas: raia, tartarugas, moreias e outros golfinhos...

À descoberta de todos os locais de mergulho míticos da costa oeste

Se decidir dedicar a sua estadia à exploração das águas sul-africanas, pode mergulhar a norte, junto à fronteira com Moçambique, nos 50 quilómetros de recife de Sodwana Bay. Uma reserva marinha que abriga um número excecional de espécies de peixes e mamíferos marinhos (1200!).

Poderá ainda mergulhar nos arredores de Durban, nos recifes de Aliwal Shoal e Protea Banks. Tanto em Aliwal Shoal como em Protea Banks pode encontrar centenas de tubarões num único mergulho! Um grande número de tubarões-touro, mas também os tubarões-tigre, os tubarões-leopardo e os tubarões-buldogue: o seu mergulho será rico em sensações fortes.

Se viajar entre junho e julho, pode assistir ao mais incrível dos espetáculos submarinos entre Durban e East London. Durante este período, cardumes de milhões de sardinhas percorrem as costas da África do Sul em direção a Moçambique, o que dá origem a uma autêntica caça à sardinha, pois atrai um número incrível de predadores à procura de um banquete grandioso. Um bailado único entre tubarões, golfinhos, gaivotas, leões-marinhos e até baleias, um espetáculo a não perder na vida!