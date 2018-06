Barco com migrantes atraca no porto de Catânia

Tamanho do texto

O navio Diciotti, da guarda costeira italiana, atracou esta quarta-feira no porto de Catânia, Sicília, com 932 migrantes a bordo. Foram resgatados no domingo em sete operações distintas por embarcações da missão europeia EUNavforMed e navios mercantes. Acabaram depois por ser transferidos para o barco de patrulha.