"Breves de Bruxelas": agenda parlamentar e liberdade de imprensa

Tamanho do texto

Neste programa que passa em revista a atualidade europeia destacamos as várias iniciativas que marcaram a sessão plenária do Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo (França).

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, foi o sétimo líder europeu a participar no ciclo de debates no PE sobre o futuro da Europa.

Rutte defendeu que os 28 Estados-membros devem estar mais unidos do que nunca, num momento em que as alianças internacionais já não são tão fiáveis, numa alusão às difíceis relações com os EUA.

Pela primeira vez, há regras a nível europeu para garantir a segurança da utilização dos drones, aeronaves não tripuladas que podem colocar riscos a nível da aviação civil.

As novas regras aprovadas no Parlamento Europeu exigem o registo dos operadores de drones em função da capacidade cinética da aeronave e a certificação de operações de alto risco.

O assassinato há oito meses da jornalista de investigação maltesa, Daphne Caruana Galizia, levou os eurodeputados a renovarem o apelo junto da Comissão Europeia para apresentar legislação que trave a intimidação dos denunciantes, muitas vezes vítimas de pesados processos judiciais.

A comissária europeia para a Justiça, Věra Jourová, vai deslocar-se a Malta, esta semana, para se inteirar da investigação sobre o crime contra Daphne Caruana Galizia.

A Comissão Europeia anunciou que o Fundo de Defesa Europeu vai ter 13 mil milhões de euros para investimentos transfronteiriços em tecnologia e equipamento de última geração, nomeadamente no software para encriptação e tecnologia de drones.

Finalmente, o programa inclui, ainda, uma reportagem sobre liberdade de imprensa.

“Criar confiança na imprensa no sudeste da Europa e na Turquia” é o título de uma exposição fotográfica, em Bruxelas, que chama a atenção para as difíceis condições de trabalho dos jornalistas naquelas regiões.