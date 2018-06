Campeonato do Mundo Rússia 2018 - As Novidades

Em dezembro de 2010, a Rússia foi escolhida pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) como o país organizador do mundial de 2018. Nesta edição do campeonato, tanto a tecnologia como a segurança terão um papel muito importante.

Diante de um evento desta envergadura, as autoridades russas e a FIFA uniram esforços para garantir a segurança de todos os participantes. O governo russo já impôs medidas rigorosas contra a eventualidade de um ataque terrorista, incluíndo a proibição total de aviões e dispositivos de vôo, como os drones, nos estádios do mundial, bem como restrições à venda e consumo de álcool antes e depois dos jogos.

De acordo com Gianni Infantino, presidente da FIFA, ''todos os visitantes serão bem recebidos, serão recebidos num ambiente que é de festa e é também seguro. Se alguém tenciona vir à Rússia para criar problemas, o melhor será ficar em casa''.

Todos os visitantes deverão ser portadores do Cartão de Adepto (FAN ID), um documento especial para poder entrar na Rússia durante o torneio. O Cartão de Adepto é também necessário para a entrada nos estádios de todos os fãs, sejam eles estrangeiros ou russos.

A tecnologia é outra das novidades neste mundial. A utilização do polémico vídeo-árbitro marca um momento importante na história do Campeonato do Mundo. Embora alguns pensem que o sistema irá atrasar os jogos, o ex-árbitro italiano e presidente da comissão de árbitros da FIFA Pierluigi Collina acredita que a tecnologia acabará com as decisões controversas que podem determinar o resultado de um jogo.

Interior equipado com sistema VAR Reuters

Segundo Collina, ''antes de uma tecnologia nova começar a ser utilizada, é normal haver algum ceticismo. O que podemos dizer aos mais céticos é que o objetivo do recurso ao vídeo-árbitro é claro: é o de evitar os grandes erros no futebol''.

Nas quatro situações que permitem o recurso à nova tecnologia, os operadores fornecem todos os ângulos de câmara disponíveis e os vídeo-árbitros recomendam a decisão ao árbitro, que poderá, caso deseje, rever as imagens e aceitar ou não a decisão sugerida.

Dentro de poucas horas, o jogo entre a Rússia e a Arábia Saudita marcará o início de mais um, muito antecipado, mundial. Que ganhem os melhores.