Estados Unidos, México e Canadá vão organizar o Mundial de 2026

A candidatura conjunta de Canadá, Estados Unidos e México ganhou a organização do Campeonato do Mundo de Futebol de 2026.

A candidatura norte-africana de Marrocos não foi além dos 65 votos contra os 134 da aliança americana. Um voto não foi para nenhuma das candidaturas.

Após a realização do maior torneio de futebol do planeta no Qatar, em 2022, o futebol mundial volta a levar a festa para os Estados Unidos 34 anos depois do Mundial ganho pelo Brasil em Los Angeles.

Agora, porém os "ianques" vão partilhar o torneio com os vizinhos, Canadá e México, dois países curiosamente com quem o presidente americano tem vindo a provocar vários atritos políticos, fronteiriços e comerciais.

Esta será a primeira edição de um Mundial com 48 seleções, e não com as atuais 32, e também cuja organização será partilhada por três países.

Os Estados Unidos serão palco de 60 jogos, incluindo a final em New Jersey, enquanto Canadá e México vão receber cada 10 partidas.

Os três organizadores do Mundial2026 anteveem um lucro com o torneio na ordem dos 11 mil milhões de dólares (9,3 mil milhões de euros) e cinco mil milhões de dólares a curto prazo na atividade económica só nos EUA, permitindo também gerra 40 mil postos de trabalho.