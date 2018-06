Estados Unidos, México e Canadá vão organizar o Mundial de 2026

A candidatura conjunta de Canadá, Estados unidos e México ganhou a organização do Campeonato do Mundo de Futebol de 2026.

A candidatura norte-africana de Marrocos não foi além dos 65 votos contra os 134 da aliança americana.

Após a realização do maior torneio de futebol do planeta no Qatar, em 2022, o futebol mundial volta a levar a festa para os Estados Unidos 34 anos depois do Mundial ganho pelo Brasil em Los Angeles.

Agora, porém os "ianques" vão partilhar o torneio com os vizinhos, Canadá e México, dois países curiosamente com quem o presidente americano tem vindo a provocar vários atritos políticos, fronteiriços e comerciais.