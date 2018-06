Mundial de Futebol inspira artista brasileiro

Tamanho do texto

Enquanto em Sóchi a seleção brasileira se prepara para o Mundial de Futebol, entre brincadeiras no dia em que Philippe Coutinho celebrou o seu aniversário, no Rio de Janeiro está tudo a posta para que a equipa tente ganhar a Taça que lhe escapou, em casa, na última edição deste campeonato.

Na Rússia o dia foi de Coutinho mas na Cidade Maravilhosa Pelé continua na cabeça de muitos brasileiros, como na deste artista de rua que pinta no famoso "Calçadão", este nome grande do futebol brasileiro, há muito reformado. Bruno dos Santos relembra o homem que ajudou o Brasil a conquistar a Taça do Mundo de 1970.

Uma forma também de esquecer os problemas do dia-a-dia:

"É importante porque, mediante a crise em que a gente está, para a galera poder esquecer um pouco, poder sorrir um pouco", desabafa o referido artista.