Reserva Federal americana sobe taxas de juro

O preço do dinheiro subiu nos Estados Unidos e vai voltar a subir. A Reserva Federal anunciou um aumento de um quarto de ponto percentual na taxa de juro diretora e deu a entender que iria fazer duas novas subidas ainda este ano. A nova taxa está num intervalo entre 1,75 e 2%. O comunicado emitido no fim da reunião de dois dias diz que a economia norte-americana já não está a precisar do estímulo das taxas baixas e tem de começar a preocupar-se com a ameaça da inflação. O presidente da Fed, Jerome H. Powell, disse ainda que a economia estava a viver um bom momento, sobretudo em termos de emprego.