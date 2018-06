Sobreviver no mar

A Euronews foi a única televisão a ter acesso ao navio Aquarius, que transporta mais de 629 migrantes resgatados no Mediterrâneo. Itália e Malta recusaram-se a receber estas pessoas, mas Espanha mostrou-se disposta a acolhê-los.

As centenas de pessoas estão agora a caminho do porto de Valência, repartidas pelo Aquarius e pelos dois navios italianos que o escoltam. A decisão do novo Governo italiano de fechar os portos ao navio da ONG francesa SOS Méditerranée mereceu a condenação da comunidade internacional.