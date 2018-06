25 anos por sufocaram até à morte 71 refugiados

Tamanho do texto

O Tribunal húngaro sentenciou com 25 anos de prisão quatro pessoas pertencentes a uma organização criminosa especialista em tráfico humano.

Os homens foram acusados de sufocar até à morte 71 pessoas (59 homens, 8 mulheres e 4 crianças), dentro de um camião. O veículo foi abandonado e encontrado numa autoestrada na Áustria.

O crime remonta a 2015, no pico da Crise dos Refugiados. As vítimas, provenientes da Síria, Afeganistão e Iraque, tinham como destino a fronteira da Hungria com a Sérvia.

Segundo o tribunal, a pena deve-se ao facto do grupo criminoso ter agido "de forma desumana" ao ignorar os gritos de desespero das pessoas que estavam fechadas no camião.

O Ministério Público vai recorrer à decisão do tribunal, quer prisão prepétua para os quatro homens. Os restantes membros também foram acusados dos mesmos crimes, mas não foram sentenciados com 25 anos de prisão.