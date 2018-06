A família de super-heróis está de volta 14 anos depois

Passaram 14 anos desde o lançamento do primeiro filme, o qual foi lançado em 2014. Pouco mudou: A "mulher-elástico" e o "Senhor incrível" estão de volta mas, desta vez, Bob tem a função de ficar em casa a tomar conta do filho mais novo, enquanto Helen salva o mundo.

Para Brad Bird, o realizador do filme, a c´ritica sociológica não foi propositada. "Não era uma crítica sociológica. Só pensei: Isto vai enfurecer o senhor incrível e é capaz de ficar engraçado.", disse o criador do "The Incredibles" e também vencedor do óscar para melhor filme de animação, em 2007, com "Ratatouille".

O primeiro "The Incredibles" gerou 80 milhões de euros só em receitas. O segundo chega às salas de cinema este mês.

Datas de estreia:

EUA anteestreia - 15 de Junho

Grécia, Rússia, Ucrânia - 14 de Junho

Espanha - 27 de Junho

Portugal e Brasil - 28 de junho de 2018