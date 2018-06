Antártida perde cada vez mais gelo

Cientistas anunciaram que o gelo da Antártida está a derreter a um ritmo três vezes mais rápido do que no passado.

Esta é uma das conclusões de um estudo internacional de grandes dimensões.

O continente gelado é constituído por 90% de água potável distribuida por várias camadas de gelo. O gelo derretido irá contribuir para o aumento do nível geral dos oceanos.

"A Antártida tem gelo suficiente para, caso se derreta todo, o nível do mar subir mais de 60 metros a nível global . Estamos a assistir aos primeiros sinais de que algum desse gelo se está a derreter. Por isso, é totalmente possível que a Antártida venha a contribuir com algumas dezenas de centímetros durante este século", afirma o professor Martin Siegert, co-diretor do Instituto Grantham, do Imperial College, em Londres.

Os cientistas estimam que desde 1992, três triliões de toneladas de gelo já se tenham derretido. O estudo adianta que já pode ser tarde demais para se interromper este processo.