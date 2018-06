Aquarius enfrenta mau tempo

É cada vez mais preocupante a situação dos imigrantes a bordo do Aquarius. Esta noite foi particularmente difícil por causa do maus tempo.

O navio humanitário tem ainda dois dias de viagem pela frente até chegar ao porto de Valência, como explicou a repórter da Euronews, Anelise Borges, a bordo do Aquarius.

“Os ventos e a a forte ondulação tornaram a noite muito difícil. Todas as 106 pessoas a bordo tiveram de ser transportadas para dentro do navio porque deixou de ser seguro ficar no convés e várias pessoas foram assistidas na clínica. Mas há boas notícias: o navio dirige-se para a costa da Sardenha, que deve funcionar como abrigo e proteção para o mau tempo. Depois, o Aquarius vai atravessar a passagem entre a Sardenha e a Córsega e seguirá para Espanha. A chegada ao porto de Valência está prevista para sábado à noite, exatamente 7 dias depois destes homens, mulheres e criança serem resgatados do Mar Mediterrâneo".