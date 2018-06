Londres: trágico incêndio na Torre Grenfell foi há um ano

As comemorações começaram já ontem, nomeadamente com uma procissão até à torre, iluminada durante a noite de verde, a cor escolhida para simbolizar a tragédia.

Foi durante a noite de 14 de junho de 2017 que um incêndio provocado por um frigorífico defeituoso num apartamento do quarto andar se propagou rapidamente pelo edifício de 24 andares, cercando com as chamas dezenas de residentes.

Hamid Whabi conseguiu escapar do seu apartamento, no décimo sexto andar. Doze meses depois, continua a viver num hotel e a pedir Justiça:

"Não tem sido fácil, mas nunca desistiremos. E é claro que continuaremos a lutar pela nossa Justiça, até que as coisas estejam resolvidas."

Continua em curso um inquérito público para tentar determinar se o incêndio poderia ter sido evitado. Os habitantes tinham transmitido várias vezes as preocupações com a segurança do edifício às autoridades do bairro de Kensington e Chelsea, gestoras da Torre.