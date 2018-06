Macron recebe Conte apesar de tensões sobre crise migratória

Macron tinha denunciado, na terça-feira, "cinismo e irresponsabilidade" da parte do executivo italiano na gestão do caso Aquarius, o navio humanitário com mais de 600 migrantes a bordo no Mediterrâneo, que Itália tinha recusado receber.

Ato seguido, Conte tinha ameaçado anular o encontro com Macron, face à falta de um pedido de desculpas oficial do Eliseu. Mas esta quinta-feira ambos os líderes confirmaram que a reunião terá mesmo lugar.

Enquanto a Europa luta para fazer face à crise migratória, o ministro do Interior de Conte e líder da Liga, formação da extrema-direita italiana, Matteo Salvini, prometeu continuar a impedir navios humanitários de acederem a portos italianos.