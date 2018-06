Mundial de Futebol arranca hoje na Rússia

Tamanho do texto

Tudo a postos para o arranque do Mundial de Futebol que acontece, esta quinta-feira. As seleções estão prontas para entrar em campo, as primeiras, já esta tarde, são a anfitriã Rússia que se defronta contra a Arábia Saudita. Para além das equipas também os adeptos estão prontos para gritar pelas suas seleções: