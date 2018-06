Objetos pessoais de Frida Kahlo expostos em Londres

Os objetos pessoais e as roupas que fazem esta exposição estiveram fechados 50 anos após a morte da artista Frida Kahlo. E nunca tinham sido exibidos fora do México. Mas podem ser vistos agora no museu Victoria & Albert, em Londres, até novembro.

"A identidade da Frida, a sua aparência, a sua arte... Tudo está envolvido no contexto das suas deficiências. Ela viveu em sofrimento, mas transcendeu-o", afirma a co-curadora da exposição, Claire Wilcox.

22 modelos do estilo tehuana que sempre caracterizou a artista dominam a exposição.

"É a primeira vez em que vamos ver a Frida como pessoa, não só a artista, mas também a mulher que não deixou que as suas deficiências físicas definissem quem ela era", realça Circe Henestrosa, co-curadora da exposição.

'Frida Kahlo: Making Her Self Up' está em exibição no Victoria and Albert Museum até novembro.