Polícia russa supervisiona adeptos de futebol

Milhares de polícias russos estão nas ruas das onze cidades que acolhem o Mundial de Futebol para garantir a segurança. Os adeptos continuam a chegar de todo o mundo e é preciso assegurar que tudo está a posto que não se vão registar incidentes de maior, o que inclui também possíveis ataques terroristas. Os 32 países que participam no evento estão também implicados no trabalho de sinalizar possíveis fãs com antecedentes de violência. Nos arredores de Moscovo foi mesmo criado um centro de comunicação para as forças policiais estrangeiras. As medidas de segurança são de exceção. Para se assistir aos jogos é preciso um documento de identificação emitido pelas autoridades russas.