Produção petrolífera em Angola aumenta 14 mil barris por dia

Com este valor, divulgado no último relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e consultado hoje pela Lusa, o país reaproximou-se da Nigéria, que segue no topo dos produtores africanos.

De acordo com o relatório da OPEP relativo a maio, Angola atingiu uma produção diária média de 1,525 milhões de barris de crude (após revisão da OPEP ao relatório de abril), com dados baseados em fontes secundárias.

Com este registo, em volume produzido, Angola continua atrás da Nigéria, país que viu a sua produção descer em abril 53.500 barris diários, para uma média de 1,711 milhões de barris por dia, segundo os mesmos dados da OPEP, igualmente com base numa revisão aos de abril.

No mesmo relatório, mas neste caso com dados de abril, Angola continua entre os três principais fornecedores de petróleo à China, com uma quota de 11% do total, atrás da Rússia (15%) e da Arábia Saudita (12%).