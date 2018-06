Vendas a retalho recuperam no Reino Unido

Tamanho do texto

No Reino Unido, as vendas a retalho subiram pelo segundo mês consecutivo.

Dados avançados esta quinta-feira pelo Gabinete Nacional de Estatística britânico sugerem que os consumidores concentraram-se no setor alimentar e artigos domésticos.

Segundo os analistas, o aumento no consumo, na ordem dos 0.9%, teria ocorrido durante as semanas que antecederam o casamento real que teve lugar a meio de maio.

No primeiro trimestre do ano, o crescimento situou-se nos 0,2%, facto que as autoridades britânicas atribuem à vaga de frio inesperada que se fez sentir na altura.

De recordar que outros dados publicados esta semana sugerem quebras no setor produtivo assim como na construção civil.