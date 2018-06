Macron e Conte afastam tensões e defendem reforma de políticas migratórias

O presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, defenderam uma "profunda remodelação" das relações da União Europeia com os países de partida e trânsito dos migrantes e um mecanismo coletivo de resposta europeia aos requerentes de asilo.

Na conferência de imprensa no Palácio do Eliseu, Macron e Conte fizeram questão de mostrar frente comum e deixar para traz as tensões da última semana acerca do tema que quase levaram à anulação da visita do chefe do governo italiano a Paris, depois de Macron ter classificado de "cínica e irresponsável" a resposta italiana no caso do Aquarius, o navio com mais de 600 migrantes impedido de acostar na Itália e em Malta.