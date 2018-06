Pequim ameaça Washington

"Se os Estados Unidos tomarem medidas protecionistas unilaterais, prejudicando os interesses da China, reagiremos rapidamente e tomaremos as medidas necessárias para proteger os nossos direitos e interesses legítimos", ameaça o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Geng Shuang.

Trump deve divulgar, esta sexta-feira, detalhes sobre as suas intenções em relação às importações chinesas. Isto depois de as várias rondas de negociações, entre os dois países, não terem terminado com as respostas que Washington quer, ou seja equilibrar a balança comercial entre os dois países.