Forças pró-governo do Iémen retomam controlo do aeroporto de Hodeida

Ao quarto dia de intensos combates pelo controlo da cidade de Hodeida, no Iémen, as forças pró-governo anunciaram a tomada do aeroporto das mãos dos rebeldes huthis. Mas parece muito longe do fim o braço de ferro por esta estratégica localidade costeira, por onde entra a maior parte das ajudas destinadas a uma população devastada por quase 4 anos de guerra civil.

Um habitante local testemunhava a violência dos ataques aéreos conduzidos pela coligação pró-governamental, liderada pela Arábia Saudita. Segundo alguns relatos, os confrontos já provocaram cerca de três centenas de mortos entre os combatentes e mais de 500 feridos.