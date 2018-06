Guarda costeira italiana leva prendas a crianças do Aquarius

Como tem acontecido regularmente desde que se iniciou a turbulenta viagem do Aquarius, que voltou a despertar um intenso debate político sobre a questão dos refugiados na Europa, a jornalista Anelise Borges conta-nos o que se passa a bordo:

"É altura do pequeno-almoço a bordo do Aquarius. Duas vezes por dia, as pessoas reúnem-se para receber uma refeição. Há apenas algumas horas, viveram-se momentos de rara alegria no barco, porque a guarda costeira italiana trouxe prendas para as crianças. Algumas delas ficaram a olhar para os embrulhos sem saber muito bem o que fazer. Disseram-nos que, provavelmente, era a primeira vez que estavam a receber um presente. A seguir, tocou-se música, houve dança e as crianças não mais largaram os brinquedos.