Milhares de crianças separadas dos pais na fronteira EUA - México

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos divulgou um vídeo com imagens de um antigo supermercado, em Brownsville, Texas, convertido num abrigo para crianças e adolescentes imigrantes, que tentaram entrar no país de forma ilegal.

No edifício estão cerca de 1.500 crianças, com idades entre os 10 e os 17 anos, que foram separadas das famílias na fronteira dos Estados Unidos com o México. Numa das paredes das instalações pode ver-se um mural com a cara de Donald Trump e as seguintes palavras escritas: "Às vezes ao perder uma batalha encontras uma nova forma de vencer a guerra".

Os denominados "menores estrangeiros não acompanhados por adultos" são separados das fam´ílias e ficam à guarda do Gabinete de Reinstalação de Refugiados (Office of Refugee Resettlement - ORR, dependente do Departamento de Saúde e Serviços Humanos).

Especialistas consideram estas separações uma das "medidas extraordinárias" que Donald Trump decidiu tomar para combater a imigração ilegal no país.

Os movimentos do governo para separar as famílias estão a ser amplamente criticados por médicos, Nações Unidas, e vários líderes religiosos dos Estados Unidos.

Esta semana, a Administração Trump anunciou que vai instalar mais um destes acampamentos em Tornillo, no Texas.