Porto de Valência prepara chegada de migrantes

No porto de Valência faz-se a contagem decrescente para a chegada do Aquarius e de outras duas embarcações da Marinha italiana. Em conjunto transportam 630 migrantes.

Mais de duas mil pessoas, entre autoridades espanholas, valencianas e representantes de organizações não-governamentais (ONG's) participarão na operação de desembarque humanitário.

"As pessoas que vão sair do Aquarius converteram-se numa espécie de reféns de políticas incongruentes e contraditórias entre diferentes Estados e isto não é aceitável. O direito à vida, ao respeito pelos direitos humanos das pessoas, tem de ser algo que passe por cima de tudo", disse, em entrevista à Euronews, o presidente em Espanha da ONG Médicos sem Fronteiras, David Noguera.

Alguns habitantes de Valência aguardam com expectativa a chegada. Outros não veem com bons olhos o desembarque na cidade.

Os migrantes já foram informados de que vão chegar a Espanha em vez de Itália e agradeceram temendo ter de voltar à Líbia.

Cristina Giner, Euronews - "O Aquarius e os outros dois navios atracarão no porto de Valência com menores, mulheres e homens a bordo. As autoridades valencianas realizaram vários simulacros de desembarque para que tudo corra como previsto. A prioridade será dar resposta sanitária a todas as pessoas."