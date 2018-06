Táxi atropela adeptos do Mundial em Moscovo

Tamanho do texto

Um táxi avançou contra multidão, esta tarde, no centro do Moscovo, Rússia.

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas.

Testemunhas dizem que a maioria dos adeptos atropelados vestia a camisola da seleção do México.

De acordo com fonte policial, o condutor, do Quirguistão, terá perdido o controlo do veículo. A agência russa Interfax diz que o mesmo poderia estar bêbado.

O responsável pelo acidente está sob custódia das autoridades.