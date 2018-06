ACNUR testemunha reações de migrantes à chegada a Valência

Em entrevista à Euronews, a porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Espanha, María Jesús Vega, deu conta de reações múltiplas: "Há de tudo. Há pessoas que chegaram com muito entusiasmo. Há caras de expectativa, de preocupação. Com todas estas operações também não está claro o que é que podem esperar. É um momento emocionante para todos. Para as pessoas que estão à espera par a dar uma ajuda e para os próprios migrantes que desembarcam, encontram um mar de gente e uma receção que não esperavam."