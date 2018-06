Aquarius a poucas horas de atracar no porto de Valência

Tamanho do texto

A árdua viagem do Aquarius está a poucas horas de terminar. Migrantes resgatados anseiam pelo começo de uma nova vida.

A enviada da euronews, Anelise Borges, tem acompanhado a difícil jornada dos migrantes e descreve o momento:

"A apenas algumas horas do Aquarius finalmente atracar no porto espanhol de Valência, a emoção a bordo é visível. Um grupo de pessoas improvisou uma cerimónia religiosa. Rezou e agradeceu, celebrou a vida e a oportunidade de um novo começo na Europa.

As 106 pessoas a bordo do Aquarius passaram dias no mar. Passaram pelo inimaginável. Algumas quase morreram, outras perderam familiares. Esta jornada mudou-os para sempre. Agora, só esperam que tudo valha a pena. Esperam que a Europa lhes dê o sonho de uma vida em paz e próspera, a vida pela qual tudo arriscaram."