Governo de Alexis Tsipras supera moção de censura

Várias pessoas juntaram-se frente ao parlamento grego, em Atenas, este sábado, em protesto contra o acordo que será firmado com a República da Macedónia, este fim de semana, e que pretende mudar o nome da antiga república da Jugoslávia para "República da Macedónia do Norte". Tentaram mesmo entrar no edifício, mas foram afastados pelas autoridades com gás lacrimogéneo.