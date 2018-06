Migrantes a bordo do Aquarius chegam ao porto de Valência

Tamanho do texto

O navio Aquarius chegou hoje a Valência, Espanha, após uma odisseia de vários dias que expôs as tensões europeias em matéria de política migratória.

O navio atracou no porto da cidade com 106 pessoas a bordo, quatro horas depois do barco de patrulha da guarda costeira italiana Dattillo ser finalmente avistado.

No interior do Dattillo encontravam-se 274 pessoas, entre elas 32 mulheres e 60 menores não acompanhados (52 meninas e oito rapazes). Depois de receberem apoio médico foram encaminhados para diferentes albergues. Receberam ainda alimentos e bens de primeira necessidade.

O navio da armada italiana Orione será o último a entrar no porto, com 250 pessoas a bordo.

Juntos conseguiram a hercúlea tarefa de trazer sãs e salvas as 630 pessoas resgatadas na semana passada em frente à costa italiana.

Na frente doméstica, Espanha depara-se também com a chegada de migrantes às costas andaluzas.