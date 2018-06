Segunda volta das presidenciais na Colômbia

As secções de voto abriram às 08h00 locais para os colombianos escolherem o sucessor de Juan Manuel Santos. O ainda Presidente votou em Bogotá e disse que o escrutínio é "histórico" por ser "o primeiro em muitas décadas em que se vota com segurança, transparência e paz."

Iván Duque, que ficou à frente na primeira volta, é o favorito nas sondagens. O candidato da direita, "delfim" do ex-Presidente Álvaro Uribe, defende mudanças no acordo de paz firmado com as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia.)

Já Gustavo Petro, candidato de esquerda antissistema e ex-presidente da Câmara de Bogotá, promete consolidar o pacto, defender as energias renováveis e combater as desigualdades sociais. Esta é a primeira vez na história moderna do país que um candidato de esquerda chega à segunda volta das presidenciais.