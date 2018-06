'Bis' de Harry Kane salva Inglaterra diante da Tunísia

A seleção comandada por Gareth Southgate adiantou-se no marcador aos 11 minutos, numa recarga oportuna do avançado do Tottenham na sequência de um pontapé de canto, mas permitiu o empate ainda antes do intervalo, com Sassi a marcar de grande penalidade.

Porém, foi preciso esperar quase até ao fim da partida para as contas do resultado serem resolvidas pelo goleador inglês, novamente após um canto, mas agora de cabeça, após um primeiro desvio de Trippier.

O triunfo justo dos ingleses foi a resposta ideal à poderosa Bélgica, que também esta segunda-feira entrou a ganhar no grupo F, com uma expressiva vitória por 3-0 sobre o Panamá.

Inglaterra e Bélgica repartem agora a liderança do grupo, com três pontos, enquanto panamianos e tunisinos ainda não pontuaram.

Na próxima jornada, a Bélgica mede forças com a Tunísia, no sábado (13h00, hora portuguesa), enquanto a Inglaterra defronta o Panamá, no domingo (13h00, hora portuguesa).