Chapéu de Napoleão atinge os 280 mil euros em leilão

A leiloeira De Baecque et Associés, sedeada em Lyon, estimava o valor deste artigo entre 30 a 40 mil euros, depois de ser apresentado numa caixa de madeira na qual esteve presente na exposição internacional de Bruxelas de 1897.

No entanto, a licitação e os custos associados da operação acabaram por atingir perto de 350 mil euros, sem que se conheça o nome do comprador.

"É um chapéu muito simples, não é de todo um chapéu de cerimónia. Ele tem algumas especificidades, sobretudo no interior. O imperador não suportava a barra interior e removeu-a. Colocou alguns reforços para o ajeitar com as mãos. Há também a questão do estado do chapéu, que mostra que tem cerca de 200 anos e já sofreu um pouco. O que lhe dá ainda mais charme", disse Etienne de Baecque, responsável da leiloeira.

Em 15 anos no poder, Napoleão terá usado cerca de 120 bicornes, os icónicos chapéus de dois bicos do imperador gaulês, mas apenas cerca de 20 foram encontrados e identificados.

Entre essas duas dezenas estava também o chapéu deste leilão, que, apesar do elevado valor de venda, ficou aquém do recorde estabelecido em 2014, quando um bicorne similar foi vendido por quase dois milhões de euros a um empresário sul-coreano.