Checos dão vida à 'Batalha dos Cinco Exércitos' de J.R.R. Tolkien

Tamanho do texto

Mais de mil pessoas juntaram-se como Homens, elfos, anões e orcs para recriarem a batalha dos cinco exércitos, um dos momentos mais marcantes da saga 'The Hobbit'.

O evento é já uma tradição com 18 anos de história e, ao contrário do livro, o vencedor não está definido à partida e os vilões já saíram vencedores por diversas vezes.

Com armas de madeira e as pontas dos objetos envoltas em plástico para evitar magoar os participantes, a animação durou todo o fim de semana para homenagear a obra de 1937 do popular escritor inglês.

"Viemos aqui para desfrutar de uma grande batalha, com um grande ambiente, lutar um pouco e reencontrar pessoas que apenas vemos uma vez por ano", confessou Lucie Zavadilova, que já marcou presença em seis edições.