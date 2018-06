Tamanho do texto

Iñaki Urdangarín, o nome que se tornou tabu para a Casa Real espanhola, apresentou-se na prisão de Brieva, em Ávila, esta segunda-feira, para iniciar uma pena de cinco anos e dez meses.

O marido da infanta Cristina foi condenado, juntamente com Diego Torres, pelo desvio de fundos públicos através do Instituto Noos, a fundação sem fins lucrativos a que presidia. A acusação fundamentou-se, entre outros, na compra de um palacete em Barcelona no valor de 6 milhões de euros.