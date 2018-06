Detido diretor-executivo da Audi

Tamanho do texto

O diretor-executivo da Audi foi detido, esta segunda-feira. A informação é confirmada pelo Grupo Volkswagen. Rupert Stadler foi detido para interrogatório, esclarece o porta-voz do grupo ao qual pertence a Audi.

De acordo com o procurador de Munique Stadler foi detido porque se corre o risco de eliminação de provas no âmbito do escândalo de manipulação de emissões poluentes, conhecido por "dieselgate".

As autoridades locais tinham já tinham revelado que o responsável da Audi estava a ser investigado. Tinham sido já realizadas buscas à sua casa por suspeita de fraude, no que diz respeito às emissões de gases poluentes por viaturas a gasóleo do Grupo Volkswagen, na Europa e EUA.