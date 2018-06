Eis o "afro-desafio" viral de Dj Flex inspirado em Cristiano Ronaldo

"Quand Cristiano Ronaldo marque le but il saute comment?" ["Quando Cristiano Ronaldo marca um golo como é que ele salta?"] é a frase repetida em 'loop' no vídeo original do produtor DJ Flex, publicado a 21 de março no youtube, facebook, twitter e instagram.

Dois meses depois, o "CR7 Afro-Challenge" teve mais de 435 mil visualizações no youtube e há várias pessoas a imitarem ou a criarem coreografias para mostrar, pela dança, como é que Ronaldo salta quando celebra um golo.

Os vídeos sucedem-se com a referência "CR7 Afro Challenge."

Em Paris, no centro cultural Centquatre, por exemplo, onde dezenas de jovens ensaiam diariamente danças dos mais diversos estilos em frente aos visitantes, a Lusa encontrou um grupo de amigos que nem gosta de futebol, mas que está a preparar uma coreografia para publicar no facebook.

Em frente à mega-instalação do português Alexandre Farto, conhecido como "Vhils", os estudantes Lesly Jaffard, de 17 anos, Pierre Price, de 21 anos, Melinda Borelva, de 19 anos, e Taïma Speno, de 18 anos, ensaiam a coreografia, ainda que o salto final de Ronaldo seja o mais difícil de sincronizar.

"O salto dele é como se voasse, como um desenho animado. E grita "Ehhhhhhhh"!", descreveu Melinda, Pierre diz tratar-se "um estilo, uma espécie de potência enraivecida" e Leslie considera ser "o sinal de vitória" de CR7.

É Leslie quem orienta os movimentos da coreografia do grupo de amigos - batizado 'Original Fam'- já que está habituada à dança 'afro-beat', ainda que tenha sido Pierre a ver o desafio na internet e a motivar as amigas a fazer uma dança para a música.

O que conta é mesmo o som e a dança, a letra não interessa quase nada para estes jovens, apesar do cunho humorístico da música num momento em que as atenções estão viradas para o Mundial e, particularmente, para aquele que é considerado o melhor jogador do mundo.

"Ele ganhou muitas bolas de ouro, não foi? Não sigo muito o Mundial, vou ouvindo ecos dos jogos aqui e ali", disse Taïma, apoiada por Pierre, que falou em "bom jogador", ainda que não esteja "muito virado para o futebol" porque prefere a dança e o basquetebol.

Ainda assim, o jovem "até gostava que Portugal ganhasse por causa do Ronaldo" e não mostrou qualquer sentimento de rancor ou vingança por Portugal ter sido campeão europeu de futebol, em 2016, na final em que defrontou a França, em Paris.

"O que me interessa é mesmo o mundo da dança. Somos uma pequena trupe, ainda a crescer e escolhemos sons da moda para dançar e para nos fazer conhecer", resumiu Pierre.

O próximo passo é terminar a coreografia, apurar o movimento final do "salto de Cristiano Ronaldo" e "partilhar o vídeo no facebook, snapchat, todas as redes sociais para ter o máximo de visualizações", concluiu Leslie.