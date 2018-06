Federação croata anuncia expulsão de Kalinic da seleção

Tamanho do texto

A saída já foi oficializada pela federação de Futebol da Croácia, que revelou que o jogador de 30 anos recusou-se a entrar em campo no jogo com a Nigéria, no sábado, quando faltavam apenas cinco minutos para o fim.

O selecionador croata, Zlatko Dalic, explicou que Kalinic alegou ter um problema nas costas e que esta situação já se tinha verificado num treino e no jogo particular com o Brasil.

Perante a indisponibilidade do avançado, o treinador decidiu retirá-lo da equipa, deixando a Croácia com apenas um ponta de lança de raiz, Mario Mandzukic.

Depois da vitória por 2-0 na estreia frente aos nigerianos, a seleção croata volta a jogar na quinta-feira, às 19:00 (hora em Portugal continental), desta feita contra a vicecampeã do Mundo, a Argentina.

A Croácia lidera o grupo D com três pontos, mais dois do que Argentina e Islândia, enquanto a Nigéria está em quarto e último lugar, ainda sem qualquer ponto.