Matrioscas ganham nova gama e Cristiano Ronaldo "dá" a cara

O mundial de futebol na Rússia inspirou os fabricantes de matrioscas a lançar uma nova gama desta tradicionais bonecas sobrepostas. Equipas de futebol, incluindo a portuguesa com Cristiano Ronaldo a dar cara, estão a ser vendidas em São Petersburgo por Georg Shavlokhov, um comerciante originário da Geórgia, mas as vendas não estão a ter o sucesso esperado, revelou o vendedor, em especial porque a maior procura que tem tido é de peruanos e uruguaios, mas os fabricantes ainda não produziram as respetivas matrioscas.