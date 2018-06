Protestos violentos em Skopje contra novo nome da Macedónia

O consenso sobre o nome da Macedónia parece ter ficado só no papel. A capital, Skopje, voltou a viver uma noite de protestos contra o compromisso assumido com a Grécia sobre a nova designação deste antiga república jugoslava. A polícia tentou dispersar com gás lacrimogéneo os milhares de manifestantes reunidos junto ao parlamento.

Do lado grego, não faltaram também violentas demonstrações de descontentamento. Isto logo após os ministros dos Negócios Estrangeiros de ambas as partes terem assinado um acordo para a adoção do nome oficial de "República da Macedónia do Norte".