Suécia bate Coreia do Sul e entra a ganhar no Mundial

Um golo numa grande penalidade assinalada após o recurso ao vídeoárbitro foi suficiente para a Suécia vencer esta segunda-feira a Coreia do Sul, no segundo jogo da primeira jornada do grupo F.

Num desafio disputado em Nijni Novgorod, o 1-0 final foi selado aos 65 minutos por Andreas Granqvist, depois de o árbitro salvadorenho Joel Aguilar só ter marcado penálti com o alerta do VAR e de consultar as imagens.

Esta foi já a sétima grande penalidade em 12 jogos realizados no Mundial na Rússia.

O triunfo suado mas merecido dos suecos permitiu à seleção nórdica igualar o México no primeiro lugar do grupo, com três pontos, após os aztecas terem vencido a favorita Alemanha na abertura do grupo.

Na próxima ronda, a Suécia enfrenta os alemães, enquanto a Coreia do Sul mede forças com o México. Os dois encontros estão agendados para o próximo sábado.