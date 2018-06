Christo flutua no Hyde Park

Quem passa pelo lago Serpentine, no famoso Hyde Park de Londres, não consegue ficar indeferente à última obra do búlgaro Christo: uma pirâmide trapezoidal composta por mais de 7500 barris coloridos que flutua no meio do lago, apesar de pesar 650 toneladas.

A arte pela arte, sem significado particular, como explica o artista: