Cristiano Ronaldo e Portugal inspiram adeptos de futebol

Helder Batista viajou 45 dias na sua bicicleta, da cidade portuguesa de Alenquer até Moscovo. Partiu pela sua seleção mas não só. O objetivo maior é apoiar a "Acreditar" a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro e nem as condições adversas o fizeram desistir:

"Apanhei tempestades na Alemanha. Granizo e tudo. Mas, no fim vai-se passando. Com mais, ou menos, dificuldade, vamos pensando na família. Nos momentos maus penso neles e penso nas crianças da "Acreditar". Quero ajudar. Vai-se pedalando, mesmo quando não apetece. Vamos pedalando."

Mas não é a solidariedade que alimenta este campeonato do mundo. O comércio é importante para fazer mexer a economia russa e nem as célebres matrioscas russas conseguiram escapar à febre do futebol. Jogadores de várias seleções, incluindo o capitão da equipa portuguesa, o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo estão representados nestas bonecas tradicionais de madeira. E mais uma vez as rivalidades estão em evidência.

Rivalidades também no âmbito da dança, mas de uma forma mais saudável digamos. Como é que salta Cristiano Ronaldo quando marca um golo, pergunta o músico congolês DJ Flex, jovens dançarinos, neste caso em Paris, inspiram-se no jogador português, uma demonstração de que, de facto, pelo futebol, vale quase tudo.