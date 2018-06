A polícia francesa impediu que dois barcos da "Flotilha da Liberdade" com destino à Faixa de Gaza atracassem ao longo do rio Sena, em Paris, este domingo.

De acordo com o presidente honorário da Associação de Solidariedade França-Palestina (AFPS) Taoufiq Tahani, os barcos foram submetidos a extensas buscas pela polícia no início do dia, antes de serem proibidos de atracar.