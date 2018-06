Merkel recebe Macron em plena crise política na Alemanha

As prioridades de Emmanuel Macron para o encontro de hoje com Angela Merkel em Berlim podem ter de mudar. O presidente francês quer falar de reformas na zona euro, como a criação de um orçamento autónomo. Mas a chanceler está mais focada em encontrar soluções europeias para a crise migratória, perante o ultimato lançado pelos aliados da CSU, que pretendem fechar a fronteira alemã aos migrantes.

Segundo o responsável pela agência Reuters em França, Luke Baker, "a janela de oportunidade para que Macron obtenha consensos sobre a reforma da zona euro está a fechar-se. Se não houver acordo agora, seguem-se as eleições regionais na Alemanha, no final do ano; em 2019, o Reino Unido deixa a União Europeia; depois, vêm as eleições europeias. E a ideia da reforma da zona euro vai acabar por dissipar-se".