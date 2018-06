Quem vai suceder a Rajoy na liderança do PP?

Tamanho do texto

Começou a batalha no Partido Popular para decidir quem vai suceder a Mariano Rajoy na liderança da formação conservadora espanhola.

Rajoy deixou o cargo depois de ser afastado da chefia do governo a sequência de uma moção de censura.

Entre os candidatos há duas mulheres do seu círculo próximo: María Dolores de Cospedal, ex-ministra da Defesa e secretária-geral do PP desde junho de 2008, e Soraya Sáenz de Santamaría, vice-presidente do executivo espanhol durante os seis anos e meio nos quais Rajoy liderou o governo.

O prazo para a apresentação das candidaturas termina esta quarta-feira e, entre os nomes confirmados, está também o veterano da política José Manuel García-Margallo, ex-chefe da diplomacia espanhola.

Um dos mais jovens candidatos é o atual vice-secretário da Comunicação do PP, Pablo Casado, de 37 anos.

Já aquele que era visto como o sucessor natural de Rajoy, o presidente do governo regional da Galiza, Alberto Núñez Feijóo, renunciou esta segunda-feira a apresentar a sua candidatura.

Os militantes do partido poderão votar a 5 de julho, mas a decisão final só deverá ser tomada no congresso do partido, a 20 e 21 de julho.