Rússia perto dos oitavos-de-final com vitória ao Egito

Depois do triunfo no jogo inaugural contra a Arábia Saudita, por 5-0, os russos triunfaram sobre o Egito por 3-1, no jogo de abertura da segunda jornada do grupo A do torneio.

Ahmed Fath abriu o marcador para os russos com um autogolo,aos 47 minutos, tendo Cheryshev e Dzyuba feito os outros golos da Rússia.

Finalmente, aos 73 minutos, Salah fez o golo egípcio de grande penalidade, num lance que contou com a intervenção decisiva do vídeoárbitro. Apesar da réplica esforçada nos últimos minutos, os egípcios não conseguiram evitar o desaire e estão praticamente fora da competição.

Realce ainda para a prestação de Cheryshev, que está agora empatado com Cristiano Ronaldo no topo da lista de melhores marcadores do campeonato, com 3 golos.

Para esta quarta-feira está reservada a outra partida do grupo A, que opõe o Uruguai à Arábia Saudita, disputando-se ainda os encontros do grupo B: Portugal-Marrocos e Espanha-Irão.