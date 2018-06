A vida e a obra de Modigliano no MUDEC em Milão

Francesco Poli, o curador da exposição, denominada "A Experiência da Arte de Modigliani" explica o conceito: "A ideia é tentar criar uma dimensão de imersão emocional que seja, ao mesmo tempo, cativante. Neste caso também queremos tentar trazer o público para um maior conhecimento do artista, uma maior curiosidade sobre as obras visuais e sobre as qualidades específicas das peças de Modigliani, assim como deve ser feito para todos os artistas, através da sua biografia".

O museu MUDEC de Milão tem patente ao público uma exposição artística e biográfica de Modiglian i. Uma experiência imersiva na vida do pintor e escultor do início do século XX.

E, se os retratos originais de Modigliani são por si só espetaculares, a experiência vai mais longe e a verdadeira estrela da mostra é a chamada sala de experiências, onde todo o espaço foi transformado em uma série de telas. As seções são divididas em temas: amigos, mulheres, amantes, pinturas e esculturas. Para criar essa experiência multimédia, Stefano Fake, artista e designer de vídeo do The Fake Studio, foi convidado a transformar a arte de Modigliani em elementos digitais.

"Do ponto de vista do diretor visual, comecei com uma frase de Modigliani que disse que os seres humanos olham para o mundo através dos olhos, olham para o mundo exterior, mas também para o mundo interior e por isso ele pintou pessoas com um olho aberto e um fechado ou, às vezes, com os olhos vazios ou dois olhos fechados - porque mostrou a capacidade das pessoas para olhar não só o ambiente, mas também sua capacidade de olhar dentro dos seres humanos ", explica.

A experiência imersiva move-se numa ordem cronológica, de Livorno, onde o artista nasceu para a cena de arte parisiense, nos bairros de Montmartre e Montparnasse. Amadeo Modigliani, que morreu na pobreza em Paris, em 1920, é hoje um dos artistas mais cotados do mercado da arte.

A instalação "Modigliani Art Experience" estará em exibição no museu MUDEC, em Milão, até ao próximo dia 4 de novembro.

