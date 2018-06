Balanço de naufrágio eleva-se a 186 desaparecidos

Corrida contra o tempo na Indonésia, onde 400 membros de equipas de resgate, polícia e Exército multiplicam esforços para tentar localizar os 186 desaparecidos no naufrágio de segunda-feira no lago vulcânico Toba, na ilha de Sumatra.

Até ao momento, apenas foram resgatadas 18 pessoas com vida e três cadáveres e são cada vez mais reduzidas as hipóteses de localizar outros sobreviventes.

Inicialmente, as autoridades pensavam que o ferry KM Sinar Bangun transportava apenas 80 pessoas, mas graças a informações oferecidas essencialmente por familiares, perceberam entretanto que a embarcação se encontrava sobrelotada, com um grande número de passageiros a entrar sem bilhete e que o número total de ocupantes ultrapassava os duzentos.

As operações de busca vão prolongar-se pelo menos uma semana, devido à extensão do lago, que ocupa a cratera de um antigo super vulcão. O Toba é um dos lagos mais profundos do mundo, com uma superfície de 1145 quilómetros quadrados.